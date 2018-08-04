Дзержинский район Нижнего Тагила отметил 85-летие

3 августа Дзержинский район отметил свое 85-летие. Торжественное собрание, посвященное памятной дате, прошло во дворце им. Окунева. Туда были приглашены юные спортсмены, танцоры, певцы и призеры предметных олимпиад, руководители предприятий, победители ежегодного смотра-конкурса, ветераны.

С поздравительными речами выступили врио главы города Владислав Пинаев, глава Дзержинского района Александр Ревенко, депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин. Поздравительная грамота пришла из Магаданской области — Сергей Константинович Носов пожелал району стабильности и процветания. Затем для собравшихся гостей на сцене дворца выступили творческие коллективы города.