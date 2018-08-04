Выставка «Манси» открылась в Нижнетагильском музее природы

3 августа в Нижнетагильском музее природы и охраны окружающей среды состоялось открытие выставки «Манси». Проект был подготовлен специально к 300-летию Нижнего Тагила.
Выставка повествует об истории древнего уральского народа, населявшего территорию Урала до прихода русских, и постепенной индустриализации региона. Экспозиция создает динамичный образ исторического пути народа манси – от зарождения до заката.
Выставка состоит из нескольких разделов. Один из них раскрывает происхождение манси: слияние угорского и древнего уральского этнического компонентов.
Второй раздел посвящен материальной культуре и духовному развитию народа, а также особенностям организации территории и прав на общинные земли.
Третий раздел рассказывает о манси как о рудознатцах: они были включены в разведывательные мероприятия Демидовых, а также стали частью явления – заклада ясачных земель заводчикам. Заключительный раздел показывает пути «обрусения» части манси и примеры адаптации к историческим условиям.