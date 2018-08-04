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Жители России увидят самый красивый звездопад в ночь на 13 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители России увидят самый красивый звездопад в ночь на 13 августа

Сегодня, 17:00Свободное время
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