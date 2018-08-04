Жители России увидят самый красивый звездопад в ночь на 13 августа

Московский планетарий сообщает, что 11 августа 2018 года ожидается частичное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74.

В ночь на 13 августа жители России смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды, ожидается поток в 100 метеоров за час.