Жители России увидят самый красивый звездопад в ночь на 13 августа

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В ночь на 13 августа жители России станут свидетелями метеорного потока Персеиды во время частичного затмения солнца.
Источник: ИА «РИА Новости»
Московский планетарий сообщает, что 11 августа 2018 года ожидается частичное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74.
В ночь на 13 августа жители России смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды, ожидается поток в 100 метеоров за час.
Специалисты Международной метеорной организации обещают россиянам 13 августа самый красивый звездопад 2018 года.
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