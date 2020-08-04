В Нижнем Тагиле молодежный театр создаст спектакли-уроки для школьников

Конкурс проводится ежемесячно. В прошлом месяце, когда город оказался в числе 25 лучших, на победу претендовало более 190 участников из разных регионов страны.

Как рассказала агентству директор театра Наталия Мозжакова, спектакли будут обучающими. Выделенные деньги планируется потратить так же на спектакли по точным наукам. На данный момент драматург театра работает над сценарием с интеграцией уроков литературы.