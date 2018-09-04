Трикотажные туники — ходовой товар для розничной торговли

Практичность, оригинальность и демократичная цена делают тунику любимицей домохозяек и бизнес-леди, женщин разных возрастов и комплекций. Розничные продавцы подтверждают, что туники — это топовый товар, который не залеживается на прилавках магазинов.

Если вы хотите пополнить ассортимент своего магазинчика или сети супермаркетов модными туниками, вас заинтересуют предложения ивановской швейной фабрики «Текс-Плюс». С ними вы можете ознакомиться на странице http://www.teks-plus.ru/zhenskie-tuniki.html в каталоге интернет-магазина.

Разнообразие используемых тканей Для пошива модных туник подходят трикотажные ткани. Их состав выбирается в зависимости от фасона. На фабрике шьют модные туники из таких материй.

Вискоза. Этот вид ткани идеально подходит для рубашечного и прямого кроя. Ткань отлично держит форму, не мнется, не линяет и не дает усадки после стирки. Она красится в яркие цвета, не выгорает на солнце и долго выглядит, как новая.

Интерлок. Этот плотный трикотаж имеет приятную текстуру. С лицевой стороны ткань гладкая и матовая. Отличные технические и эксплуатационные характеристики позволяют использовать интерлок для пошива туник разных фасонов

Велюр. Многие считают эту материю самой подходящей для пошива туник. Они смотрятся изыскано и элегантно. Даже простой крой в велюровом исполнении выглядит нарядно. Ткань требует специальных условий для стирки. В остальном она достаточно практична.

Масло. Никакая иная ткань не подчеркивает очарование женской фигуры так, как масло. Тонкий трикотаж формирует красивые складки и придает ей заманчивые очертания. В уходе ткань неприхотлива. Есть не только однотонные, но и цветные модели.

Кулирка. Опровержением сложившемуся мнению о том, что кулирка слишком проста для пошива верхней одежды, являются легкие летние туники из этого материала. Главное достоинство ткани — это комфорт, который она создает в носке. В любую жару вы будете чувствовать себя отлично.

Футер, милано. Это плотный трикотаж с мягким начесом на внутренней стороне. Его используют в процессе изготовления одежды для прохладной погоды. Лучше всего смотрятся А-образные силуэты. Часто эти модели имеют длинный рукав.

Разработчики предлагают широкий ассортимент фасонов. Здесь вы найдете укороченные и удлиненные модели, разные виды оформления горловины и пройм. Могут использоваться однотонные или набивные ткани. Часто на изделия наносятся модные принты. Так продукция «Текс-Плюс» удовлетворяет вкусы разных потребителей.

Почему выгодно покупать оптом в «Текс-Плюс»? Оптовиков устраивает качество и скорость обслуживания. Технические возможности фабрики позволяют отшивать тысячи изделий в сутки. Даже крупные заказы выполняются здесь в сжатые сроки.

Кроме этого, оптовых покупателей привлекает минимальная стоимость изделий. Компания предлагает демократичные цены на товары и мотивирующие скидки для постоянных клиентов. На сайте часто проводятся акции и распродажи. Здесь не устраивают залежи невостребованных товаров.

Если изделие «не пошло», его быстро снимают с производства. Учитываются ошибки, сделанные на стадии разработки, и оперативно запускается выпуск одежды, которая пользуется спросом. Поэтому в ассортименте производителя всегда только модные и востребованные модели.

Как купить партию модных туник? В интернет-магазине компании для оптовых покупателей уже созданы все условия. Каталог разбит на категории. Это облегчает поиск. Товарные страницы содержат полную информацию о каждом изделии. Кроме описания и фотографии туники, вы найдете такие сведения:

указатели размерного ряда;

цена в зависимости от количества единиц в партии;

подборки по цветам.

Очень удобно, что выбрав понравившуюся позицию, вы можете сразу же ее заказать. Для этого нужно указанное количество единиц отправить в виртуальную корзину. Ее состав вы сможете откорректировать позже. Когда вы остановитесь на комплектации партии, очень просто перейти к оформлению заказа.

ООО «ТЕКС-ПЛЮС»

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