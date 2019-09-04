В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН
3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
В съемках передачи для Первого канала приняли участие команды «Сборная Камызякского края», «Пятигорск» и «Уральские пельмени». К екатеринбургской команде примкнул Сергей Светлаков, а вот отколовшиеся от команды Андрей Рожков и Вячеслав Мясников участие принять не смогли. Ведущим мероприятия был Александр Масляков.
Участники «Встречи выпускников» шутили на тему Храма святой Екатерины, митингов в Москве, самолете «Уральских авиалиний», севшем на кукурузное поле. В жюри присутствовали Михаил Галустян, Пелагея, Юлий Гусман, Владимир Шахрин.
Также мероприятие посетил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
КВН — это и интересная игра, и азартный спорт, и образ жизни, и крепкое братство. Я рад, что в нашем регионе мощное КВН-движение, написал глава региона на своей странице в соцсети.