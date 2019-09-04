В Екатеринбурге уличные художники расписали машины такси
Сегодня, 15:36Свободное времяФото: Джаст медиа
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На дорогах столицы Урала появились автомобили такси, расписанные участниками фестиваля «Стенограффия», пишет «Джаст Медиа».
Сюжеты: Екатеринбург
Проект реализован в рамках фестиваля «УРА! УРАЛ!». Как отметила один из организаторов фестиваля Катерина Доник, машины такси являются важной частью городской среды, поэтому появилась идея размещения на их бортах знаковых работ уличных художников.
Всего для участия было выбрано 10 работ, пять из них будут представлены на фестивале «УРА! УРАЛ!».
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Объекты «Стенограффии» статичные, а этим проектом мы даем им движение. Они как бы оживают! Тем самым двигаем искусство в массы и делаем его популярным, отметил руководитель проекта «Стенограффия» Константин Рахманов.
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