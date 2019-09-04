В Екатеринбурге уличные художники расписали машины такси

Проект реализован в рамках фестиваля «УРА! УРАЛ!». Как отметила один из организаторов фестиваля Катерина Доник, машины такси являются важной частью городской среды, поэтому появилась идея размещения на их бортах знаковых работ уличных художников.

Всего для участия было выбрано 10 работ, пять из них будут представлены на фестивале «УРА! УРАЛ!».