Тагильский фотограф со снимками обнажённой девушки победил на международном конкурсе

Конкурс проводится как для профессионалов так и для любителей фотографии. Тагильчанин победил в категории «Изобразительное искусство. Ню», в которой представляли свои работы профессиональные фотографы.

Проект тагильского фотографа назывался «Либидо и Мортидо». На снимках Георгий Майер запечатлел обнаженную девушку и игру тени и света на ее теле.В 2018 году фото Георгия Майера были приобретены для фильма «Яркость» с Уиллом Смитом, пишет Е1.ru.