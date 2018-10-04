Тагильский фотограф со снимками обнажённой девушки победил на международном конкурсе
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Георгий Майер из Нижнего Тагила стал победителем международного конкурса International Photography Awards (Russia).
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проводится как для профессионалов так и для любителей фотографии. Тагильчанин победил в категории «Изобразительное искусство. Ню», в которой представляли свои работы профессиональные фотографы.
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Проект тагильского фотографа назывался «Либидо и Мортидо». На снимках Георгий Майер запечатлел обнаженную девушку и игру тени и света на ее теле.В 2018 году фото Георгия Майера были приобретены для фильма «Яркость» с Уиллом Смитом, пишет Е1.ru.
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