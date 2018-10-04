Воспитанники тагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных
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Пожарная команда ПСЧ №13 побывала в гостях у воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята узнали о работе пожарного и попробовали себя в качестве борца с огнём.
Сюжеты: Нижний Тагил
2 октября в социально-реабилитационный центр №1 приехала пожарная команда. Но не чрезвычайное происшествие стало тому причиной: спасатели решили рассказать воспитанникам о своей профессии и о том, как нужно вести себя в экстремальной ситуации.
Встреча не ограничилась только лекцией – ребята вживую увидели пожарное оборудование, примерили на себе костюм борца с огнём, а также поднялись внутрь пожарной машины и побывали за рулём. Кульминацией стала водная струя из пожарного лафета, которая достала до крыши соседнего здания.
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Воспитанники долго не хотели отпускать пожарных домой, а свои впечатления от встречи отразили в рисунках и играх, сообщают сотрудники нижнетагильского социально-реабилитационного центра.
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