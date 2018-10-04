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Воспитанники тагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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20181002 134531

Воспитанники тагильского центра реабилитации попробовали себя в роли пожарных

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