Елизавета Боярскя поделилась впечатлениями от Ельцин Центра в Екатеринбурге

Актриса написала, что Ельцин Центр — один из лучших музеев, в которых ей приходилось побывать.

Актриса участвовала в создании мультимедийных программ музея. Ее голос сопровождает несколько экспозиций, она читает статьи Конституции и говорит о том, что для неё значит свобода.