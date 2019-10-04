Елизавета Боярскя поделилась впечатлениями от Ельцин Центра в Екатеринбурге
Актриса Елизавета Боярская посетила Ельцин Центр в Екатеринбурге и поделилась впечатлениями на своей странице в соцсети.
Актриса написала, что Ельцин Центр — один из лучших музеев, в которых ей приходилось побывать.
Жаль, что галопом! Обязательно вернусь, чтобы рассмотреть каждый уголочек! Правда — мощнейшее впечатление,написала Боярская.
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Ельцин Центр. Один из лучших музеев, в котором я была! А езжу, как водится, много. И много смотрю. Жаль, что галопом! Обязательно вернусь, чтобы рассмотреть каждый уголочек! Правда- мощнейшее впечатление. А сейчас уже готовлюсь к спектаклю. «1926» в Екатеринбурге. Дворец Молодёжи. #екатеринбург #ельцинцентр #1926 #гастроли
Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)
Актриса участвовала в создании мультимедийных программ музея. Ее голос сопровождает несколько экспозиций, она читает статьи Конституции и говорит о том, что для неё значит свобода.