Тагильские депутаты пригласили пожилых людей в театр
Сегодня, 13:32Свободное времяФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
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В Нижнем Тагиле депутаты гордумы Вячеслав Малых и Игорь Булыгин пригласили пожилых горожан в театр, сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ко Дню пожилого человека Нижнетагильский драматический театр организовал показ постановки «День победы». Во время спектакля-концерта прозвучали песни о героях ВОВ, о Победе, фрагменты драматических произведений.
Спектакль длился два часа.
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Зрители вместе с артистами прошли по дорогам народа-победителя, чтобы оставить в душах его подвиг,сообщается на сайте партии.
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