Тагильские депутаты пригласили пожилых людей в театр

Ко Дню пожилого человека Нижнетагильский драматический театр организовал показ постановки «День победы». Во время спектакля-концерта прозвучали песни о героях ВОВ, о Победе, фрагменты драматических произведений.

Зрители вместе с артистами прошли по дорогам народа-победителя, чтобы оставить в душах его подвиг,сообщается на сайте партии.