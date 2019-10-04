В Нижнем Тагиле состоится благотворительная ярмарка подержанных вещей
Сегодня, 11:26Свободное времяФото: pixabay.com
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В досуговом центре «Урал» по адресу улица Космонавтов, 32 в Нижнем Тагиле пройдет благотворительная ярмарка подержанных вещей, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прием вещей от горожан состоится 7 и 8 октября. От жителей ждут одежду осенне-зимнего ассортимента. Вещи должны быть без пятен и с исправной фурнитурой. Также можно приносить аксессуары: сумки, рюкзаки, украшения.
Ярмарка будет работать с 7 по 18 октября с 10.00 до 17.00 ежедневно.
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