Обзор популярных комедийных сериалов канала СТС

Есть сериалы, которые лишь на несколько недель занимают внимание телезрителей, а есть и такие, которые идут по телевизионным каналам из года в год. Мы привыкаем к их героям, стилистике, каждый день ждем продолжения истории.

Фильмы незатейливы по сюжету, но такие жизненные, такие близкие каждому проблемы раскрывают, что невозможно пропустить хотя бы одну серию. Таковыми стали сериалы на канале СТС, обзор которых подготовлен по материалам, предоставленным онлайн-кинотеатром ivi. Миша портит все Как научиться преодолевать одолевающие тебя и твою семью все новые проблемы? Главный герой комедийного сериала https://www.ivi.ru/tvshows/misha-portit-vse Миша (его роль блистательно исполняет хорошо известный зрителям по комедийным шоу Михаил Галустян) предлагает делать это с юмором. Его отличает нестандартность мышления, независимость от стереотипов. Из серии в серию помогает он обычной семье Горшковых справиться со все новыми трудностями. Калька с английского шоу, русская версия отражает отечественный менталитет: все, что происходит в доме Горшковых, очень узнаваемо, так как встречается в российских семьях повсеместно. Фото: IVI Отель «Элеон» Поклонники сериала «Кухня» получили подарок: продолжение под новым названием «Отель «Элеон». В сериале https://www.ivi.ru/tvshows/otel-eleon мы встретим уже знакомых нам героев, у которых произошли жизненные перемены. Вместо ушедшего на пенсию шеф-повара Виктора Баринова, на его должность принят шутник и балагур Сеня, директором ресторана стала Настя, работавшая ранее простой официанткой в заведении. Ее муж, бармен Костя, оказывается в подчинении у собственной жены, что ему не доставляет удовольствия, и он постоянно устраивает скандалы. Появляется племянник хозяйки отеля «Элеон» Паша, которому необходимо вернуть расположение тетушки. Для этого он берется сделать упадочный отель прибыльным, взяв себе в помощь энергичного менеджера Софью. Дальнейшие отношения между любимыми персонажами раскроются в продолжение сериала. Фото: IVI Вы все меня бесите Еще один сериал о мире ресторанного бизнеса. В центре сюжета амбициозная девушка Соня, работающая ресторанным критиком. Характер у нее агрессивный и напористый, за словом в карман она никогда не лезет, а режет прямо в лицо правду-матку. Рестораторы побаиваются такого напористого критика. Но у Сони есть одна особенность. Как только она выпьет хотя бы бокал вина, как вся ее враждебность куда-то исчезает, она становится очаровательной миролюбивой журналисткой. Именно в таком состоянии она находит себе сердечного друга, заводит отношения с молодым человеком. Долго ли будет продолжаться ее пристрастие к алкоголю и чем это обернется – серия за серией раскроют эти вопросы. Фото: IVI Воронины Этот сериал – один из долгожителей канала. Существует уже 24 сезона, раскрывающих жизнь семейства Ворониных. Среднестатистическая семья из 5 человек: муж – спортивный журналист Костя, жена – домохозяйка Вера, их дочь Маша и сыновья-близнецы Филипп и Кирилл. В соседней квартире живут родители Кости вместе с неженатым старшим сыном Леней. Поскольку перегородка между балконами была опрометчиво убрана Костей, оба семейства живут единой жизнью, старшие постоянно контролируют действия и отношения младших. Из-за этого происходит много смешных ситуаций, которые в конце концов разрешаются вполне мирно. Будни и праздники, работа и отдых, путешествия и взросление детей – каждый найдет в этом сериале что-то для себя. Семейство Ворониных стало почти родственниками каждому кто пристрастился к наблюдению за его жизнью на экране. Фото: IVI

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