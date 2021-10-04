Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка

Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка
Потомки, промыслы и зарубежные гости. Под Нижним Тагилом пройдет Демидовская ярмарка
Сегодня, 12:24Свободное времяФото: 1MI
Демидовская ярмарка пройдет на исторических территориях присутствия династии Демидовых. Мероприятие состоится в Нижнем Тагиле, Черноисточинске и Невьянске. Оно пройдет на площадке креативного кластера «Арт Резиденция».

Само мероприятие организовано международным Демидовским фондом и правительством Свердловской области в рамках XI Демидовской Ассамблеи, которая пройдет 8–11 октября.

Участие в ярмарке будут принимать более 40 мастеров традиционного промысла. Они представят фермерскую продукцию, проведут мастер-классы, а также ожидается выступление фольклорных коллективов. Кроме того, в рамках ярмарки пройдет выставка работ уральских художников с плэнеров на реке Чусовая.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Организаторы рассчитывают, что ярмарка, которая начнется в Чрноисточинске 9 октября, запустит целую череду мроприятий в 25 регионах страны и мира, где когда-то присутствовала династия Демидовых.

Планируется, что на делегацию прибудет президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, наследники династии и представители крупнейших музейных индустрий разных стран.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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