Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства

В своем поздравлении, размещенном на официальном сайте Нижнего Тагила, глава города подчеркнул, что, несмотря на то, что с событий 1612 года прошло четыре столетия, День народного единства имеет для россиян большое значение.

По словам Владислава Пинаева, этот день стал символом национального единения, а подвиг предков – примером для стойкости.

Кроме того, мэр подчеркнул, что в Нижнем Тагиле проживают люди, относящиеся к разным национальностям и с разными религиозными убеждениями, однако тагильчане всегда были едины в любви к своему Отчеству.