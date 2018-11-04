Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства
Сегодня, 11:15Свободное времяФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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4 ноября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем народного единства.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своем поздравлении, размещенном на официальном сайте Нижнего Тагила, глава города подчеркнул, что, несмотря на то, что с событий 1612 года прошло четыре столетия, День народного единства имеет для россиян большое значение.
По словам Владислава Пинаева, этот день стал символом национального единения, а подвиг предков – примером для стойкости.
Кроме того, мэр подчеркнул, что в Нижнем Тагиле проживают люди, относящиеся к разным национальностям и с разными религиозными убеждениями, однако тагильчане всегда были едины в любви к своему Отчеству.
Уверен, что этот заряд сплоченности и патриотизма и впредь будет одной из главных составляющих успешного развития Нижнего Тагила, Свердловской области, России,сказал Владислав Пинаев.
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