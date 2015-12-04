Ледовый городок в Нижнем Тагиле начнут возводить в эти выходные: идёт добыча льда (ФОТО)

Созданием ледяной сказки в этом году займётся фирма «Парад-НТ». Для этой компании это уже является традицией - главную площадь города она украшала уже несколько раз. В этот раз подрядчикам, желающим заняться строительством ледового городка, пришлось участвовать в серьёзной конкурентной борьбе.

Победителю аукциона пришлось понизить изначальную стоимость своих услуг с 5,5 до 4,7 млн. рублей. Тем не менее, директор фирмы Андрей Зайцев настроен решительно.

Мы выиграли аукцион на строительство городка и намерены приступить к его возведению в эти выходные. Сейчас мы добываем лед с тагильского пруда. Все работы будут проходить согласно плану. Впрочем, создание ледяных скульптур работа творческая и в процессе, возможно, будут доработки в лучшую сторону. К сожалению, сильно не разгуляешься, ведь мы прилично снизили цену проекта рассказал редакции Андрей.

Добыча льда для ледового городка в Нижнем Тагиле в 2014 году.

Как уже сообщалось ранее, в этом году ледовый городок в Нижнем Тагиле откроется под вывеской «Заповедный Урал». Кроме обычных Деда Мороза и Снегурочки, скульптуры будут представлены животным миром уральского региона с добавлением сказочности и местной специфики.

Несмотря на ограниченный бюджет строительства, уже 25 декабря на Театральной площади тагильчан, как обычно, будет встречать яркими огнями и величественными фигурами самое прекрасное место для юркой детворы — ледовый городок.