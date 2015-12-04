Турцию и Египет российским туристам заменят ОАЭ, Таиланд и Индия

В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что граждане нашей страны в последнее время стали активнее приобретать путевки в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Индию и Вьетнам.

Спрос туры в ОАЭ вырос на 20%, в Таиланд — на 10-15%, в Индию и Вьетнам — на 5%, на 3% выросли продажи путевок в Израиль сообщила газете «Коммерсантъ» исполнительный директор АТОР Майю Ломидзе.

Турция и Египет, напомним, были излюбленным местом бюджетного отдыха для многих россиян. Однако после того как террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» взорвали в небе над Синаем пассажирский самолет, Москва была вынуждена приостановить авиасообщение с Египтом.

А на прошлой неделе резко обострились отношения России с Турцией из-за сбитого Су-24. Из-за инцидента руководство нашей страны приняло решение отменить с нового года безвизовый режим.