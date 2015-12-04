В Екатеринбурге появится памятник учителю (ФОТО)

В Екатеринбурге установят памятник учителю. Сегодня Градсовет рассмотрел проект этого памятника. Как будет выглядеть скульптура, можно понять уже сейчас, но собравшиеся решили скульптуру доработать.

Скульптура в нынешнем виде изображает преподавателя, который стоит, держа в одной руке журнал, а в другой – указку.

Создание памятника анонсировал заместитель главы администрации Екатеринбурга по социальным вопросам Михаил Никитович Матвеев на финале городского конкурса «Учитель года». Проект памятника уже готов и выполнен в виде макета. Скульптор готов выполнить памятник бесплатно уточнили в пресс-службе администрации.

Градостроительный совет поддержал в целом инициативу, но чиновники решили доработать его внешний облик и выбрать место для этой городской скульптуры. Бронзовая скульптура учителя может появиться в скверике у гимназии N 9. В том месте, где ранее был бетонный прямоугольный «бассейн», когда-то, еще до 1970-х годов, служивший чашей фонтана. При реконструкции скверика несколько лет назад конструкцию снесли и образовалось пустое место. Памятник будут устанавливать на народные деньги, не за счет бюджета. Защищала проект начальник Управления образования Евгения Умникова.

Между архитектором Михаилом Вяткиным и Евгенией Умниковой вышел даже небольшой спор.

Умникова сообщила, что ей несколько директоров сказали, что могли бы быть прототипом лица учителя.

Это не директор ли 9-й гимназии? -- удивился Михаил Вяткин.

Умникова в ответ рассмеялась: – Нет, это директор 10-й школы.

Между тем выпускники гимназии говорят, что прообразом памятника в этом месте было бы логично взять фигуру преподавателя химии 9-й гимназии, заслуженного учителя Сергея Анатольевича Москвина, который уже около 40 лет преподает в «девятке».

Потребуется добавить детализации. Появится школьная парта, чтобы дети могли за нее садиться, и фотографироваться. Однако, Градсовет отказался изображать на памятнике образ конкретного человека, это будет «общегородская» скульптура. Вопрос о месте размещения пока отложен, хотя большинство членов Градсовета видят его именно в предложенном месте в сквере у 9й гимназии. Михаил Вяткин предложил сейчас сосредоточиться на проработке самой скульптуры. Конкретные сроки пока не определены. К работе художников привлекут и архитекторов. При этом скульптура точно лишится постамента, чтобы стать более доступной и человечной рассказали участники Градсовета.