В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей XI Открытого конкурса социальных проектов
Сегодня, 4 декабря, в резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, состоялась торжественная церемония награждения победителей XI Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа в 2015 году», посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Конкурс проходил под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и был организован Гражданским форумом Уральского федерального округа при поддержке Благотворительного фонда «Синара».
В 2015 году поступило 96 заявок. Экспертный Совет Конкурса, в который входили члены Совета Гражданского форума Уральского федерального округа и руководители региональных Общественных палат, отобрал 12 лучших проектов.
От имени Благотворительного фонда «Синара» участников церемонии приветствовал директор Дирекции региональных проектов Трубной Металлургической компании, члена Правления Благотворительного фонда «Синара» Михаил Черепанов.
Гран-при конкурса 2015 года был вручен Фонду «Помощь государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (г. Екатеринбург) за проект «Строительство мемориального комплекса «Военным медикам посвящается...».
Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ за особые заслуги в развитии социально-значимых проектов был награжден инициатор проекта, почетный гражданин Свердловской области, член Общественной палаты Свердловской области Семен Исаакович Спектор.
Как отметила председатель Гражданского форума УрФО Елена Дьякова:
Наш конкурс проходит уже в 11-ый раз. За это время участниками стали свыше 1000 общественных организаций округа, а свыше 150 получили благодарственные письма и премии.В этом году конкурс посвящен 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и я считаю очень символичным, что гран-при завоевал проект «Строительство мемориального комплекса «Военным медикам посвящается...». Хотелось бы сказать отдельные слова признательности Семену Исааковичу Спектору, инициатору и вдохновителю этого памятника.
Во вчерашнем послании Федеральному посланию Президент России Владимир Путин отметил важность взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества. Наш конкурс - это реальный пример подобного взаимодействия, за что хотелось высказать слова признательности полномочному представителю Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорю Рюриковичу Холманских и Благотворительному фонда «Синара» в лице Михаила Григорьевича Черепанова.
Отметим, что победителями конкурса также стали:
- Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск (г. Екатеринбург) за проект «Великая Победа».
- Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» (г. Екатеринбург) за интерактивный музейный проект «Ради жизни на Земле! Подвигу медицинских работников в годы Великой отечественной войны в госпиталях Урала посвящается».
- Нижнетагильская общественная организация родителей детей-инвалидов «Доброе сердце» (г. Нижний Тагил) за проект «Радуга возможностей».
- Благотворительный общественный фонд «Мечта» Челябинской области (г. Челябинск) за проект «Благотворительный сантехнический марафон «Тепло в дома ветеранам».
- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил Озерского городского округа Челябинской области (г. Озерск) за проект «От Рейхстага до реактора».
- Региональная общественная организация «Академия молодых ученых Ямало-Ненецкого автономного округа» (г. Новый Уренгой) за проект «Общественная студенческая юридическая консультация (ОСЮК)».
- Городская общественная организация «Федерация спортивного туризма и скалолазания г. Салехард» за проект «Туристско-патриотическая экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны».
- Региональная общественная организация «Центр поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (г. Ханты-Мансийск) за проект «Международная медиаэкспедиция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождению Европы от фашизма «Победа - одна на всех».
- Тюменская городская молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Барс» (г. Тюмень) за проект «Вершины Победы».
- Региональная общественная организация «Молодые парламентарии Курганской области» (г. Курган) за проект «Молодые герои Победы».
- Курганская областная общественная организация «Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина» (г. Шадринск) за проект «Победа памятью живет».