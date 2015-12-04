В Екатеринбурге состоялась церемония награждения победителей XI Открытого конкурса социальных проектов

Конкурс проходил под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и был организован Гражданским форумом Уральского федерального округа при поддержке Благотворительного фонда «Синара».

В 2015 году поступило 96 заявок. Экспертный Совет Конкурса, в который входили члены Совета Гражданского форума Уральского федерального округа и руководители региональных Общественных палат, отобрал 12 лучших проектов.

От имени Благотворительного фонда «Синара» участников церемонии приветствовал директор Дирекции региональных проектов Трубной Металлургической компании, члена Правления Благотворительного фонда «Синара» Михаил Черепанов.

Гран-при конкурса 2015 года был вручен Фонду «Помощь государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (г. Екатеринбург) за проект «Строительство мемориального комплекса «Военным медикам посвящается...».

Благодарственным письмом полномочного представителя Президента РФ за особые заслуги в развитии социально-значимых проектов был награжден инициатор проекта, почетный гражданин Свердловской области, член Общественной палаты Свердловской области Семен Исаакович Спектор.

Как отметила председатель Гражданского форума УрФО Елена Дьякова:

Наш конкурс проходит уже в 11-ый раз. За это время участниками стали свыше 1000 общественных организаций округа, а свыше 150 получили благодарственные письма и премии.В этом году конкурс посвящен 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и я считаю очень символичным, что гран-при завоевал проект «Строительство мемориального комплекса «Военным медикам посвящается...». Хотелось бы сказать отдельные слова признательности Семену Исааковичу Спектору, инициатору и вдохновителю этого памятника.

Во вчерашнем послании Федеральному посланию Президент России Владимир Путин отметил важность взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества. Наш конкурс - это реальный пример подобного взаимодействия, за что хотелось высказать слова признательности полномочному представителю Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорю Рюриковичу Холманских и Благотворительному фонда «Синара» в лице Михаила Григорьевича Черепанова.

Отметим, что победителями конкурса также стали: