Дуэли для двоих игроков с призами появились в интерактивном шоу «Клевер»

Игроки «Клевера» смогут вызывать на дуэль, как своих друзей, так и случайных людей. Каждое интеллектуальное сражение состоит из 7 раундов с вопросами из различных тем. Победителем будет тот, кто ответит на максимальное количество вопросов. В случае ничьи играть роль будет играть скорость ответов.