Дуэли для двоих игроков с призами появились в интерактивном шоу «Клевер»
Сегодня, 07:30Свободное времяФото: vk.com/blog
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Новый специальный режим появился в интерактивном шоу «Клевер». Игроки смогут сразиться один на один в спарринге «Клевер Бой». Победители спаррингов получат возможность принять участие в суперигре и выиграть призы от партнёров шоу.
Игроки «Клевера» смогут вызывать на дуэль, как своих друзей, так и случайных людей. Каждое интеллектуальное сражение состоит из 7 раундов с вопросами из различных тем. Победителем будет тот, кто ответит на максимальное количество вопросов. В случае ничьи играть роль будет играть скорость ответов.
После 7-ми проведённых раундов будет доступна суперигра, где победитель получит суперпризы от спонсоров «Клевера». Новый режим уже стал доступен в приложении «Клевер» для Android и iOS, сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
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