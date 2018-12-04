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Наследники Астрид Линдгрен запретили называть фильм уральского режиссера «Карлсон»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наследники Астрид Линдгрен запретили называть фильм уральского режиссера «Карлсон»

Сегодня, 06:00Свободное времяФото: Иван Соснин
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