Наследники Астрид Линдгрен запретили называть фильм уральского режиссера «Карлсон»

Премьера киноленты «Карлсон» должна была состояться 3 декабря, однако премьеру пришлось перенести по причине пришедшего ответа от родственников Астрид Линдгрен. Правообладатели не дали согласие на использование в названии российского фильма имени сказочного персонажа.

По словам режиссера, команда, работавшая над фильмом, в течение суток собирается поменять афишу, трейлер и название картины.

По сюжету маленький мальчик знакомится с бездомным, который живет на чердаке дома. Бездомный помогает мальчику с уроками, и он хочет помочь ему взамен.