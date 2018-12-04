Наследники Астрид Линдгрен запретили называть фильм уральского режиссера «Карлсон»
Сегодня, 06:00Свободное времяФото: Иван Соснин
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Родственники шведской писательницы Астрид Линдгрен запретили использовать имя Карлсона в названии короткометражного фильма, снятого уральским режиссёром.
Премьера киноленты «Карлсон» должна была состояться 3 декабря, однако премьеру пришлось перенести по причине пришедшего ответа от родственников Астрид Линдгрен. Правообладатели не дали согласие на использование в названии российского фильма имени сказочного персонажа.
По словам режиссера, команда, работавшая над фильмом, в течение суток собирается поменять афишу, трейлер и название картины.
По сюжету маленький мальчик знакомится с бездомным, который живет на чердаке дома. Бездомный помогает мальчику с уроками, и он хочет помочь ему взамен.
Режиссер назвал несколько вариантов нового названия для кино - «Огоньки», «Однажды на крыше», «Чердак желаний», сообщает Е1.
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