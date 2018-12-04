Знаменский хоровой фестиваль пройдет в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле 9 декабря
Сегодня, 14:15Свободное времяФото: pixabay.com
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Знаменский хоровой фестиваль Нижнетагильской епархии состоится в ГДДЮТ 9 декабря 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Знаменский хоровой фестиваль состоится в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских чтений и V Епархиальных Знаменских образовательных чтений.
Главной темой фестиваля станет прославление образа Божией Матери.
Целями фестиваля являются развитие детских хоров епархии, выявление интересных творческих и хоровых коллективов в школах, отбор коллективов, которые смогут принимать участие в епархиальных мероприятиях.
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Фестиваль пройдет в ГДДДЮТ. Начало в 14.00, сообщает Нижнетагильская епархия.
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