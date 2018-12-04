Знаменский хоровой фестиваль пройдет в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле 9 декабря

Знаменский хоровой фестиваль состоится в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских чтений и V Епархиальных Знаменских образовательных чтений.

Целями фестиваля являются развитие детских хоров епархии, выявление интересных творческих и хоровых коллективов в школах, отбор коллективов, которые смогут принимать участие в епархиальных мероприятиях.