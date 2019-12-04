Ургант посмеялся над Шипулиным из-за замерзших свердловских школьников
Сегодня, 09:22Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале пошутил про депутата Госдумы от Серовского одномандатного округа Антона Шипулина.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что во время приезда депутата в Краснотурьинск учащихся одной из городских школ вывели на улицы и заставили 40 минут ждать приезда народного избранника.
Антон, пока ехал, на пути не выбил пять мишеней, и пришлось ему перед школой идти на штрафной круг по кольцевой автодороге, заявил Ургант.
Видео
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Видео: Первый канал
Также телеведущий отметил, что помощник депутата после общественного резонанса дал пояснения касательно инцидента:
Но помощник депутата рассказал, что обвинения беспочвенны, депутат прибыл в школу в соответствии с графиком. Детей вывели на улицу слишком рано руководители школы. Чтобы успеть выложить третьеклассниками фразу «Да здравствует Госдума».
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