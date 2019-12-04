Ургант посмеялся над Шипулиным из-за замерзших свердловских школьников

Напомним, ранее СМИ сообщили, что во время приезда депутата в Краснотурьинск учащихся одной из городских школ вывели на улицы и заставили 40 минут ждать приезда народного избранника.

Антон, пока ехал, на пути не выбил пять мишеней, и пришлось ему перед школой идти на штрафной круг по кольцевой автодороге, заявил Ургант.

Видео Видео: Первый канал

Также телеведущий отметил, что помощник депутата после общественного резонанса дал пояснения касательно инцидента: