Красивейшие новогодние ёлки сделали своими руками женщины ИК №6 в Нижнем Тагиле (ФОТО)
5 января 2016, 14:00Свободное времяДенис Таратонов
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Сегодня начался пятый день нового года. Отгремел самый любимый в России зимний праздник. Его празднуют везде в нашей стране: и в армии, и даже в тюрьме.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ИК №6 отбывают наказание женщины, а значит они не чужды тяге к прекрасному и умеют мастерить. Для них в колонии был устроен конкурс на лучшую новогоднюю ёлку, изготовленную из подручных средств.
Тамошние мастерицы не стали мелочиться и представили самые разнообразные поделки. Все они выполнены со старанием и, как говорится, «с душой». Многие поражают воображение. Работы выполнены из огромного количества материалов: бумаги, ткани, дерева, проволоки, синтепона и многого другого. Есть даже ёлка из пластмассовых ложек.
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Конкурс закончился сегодня. Первое место занял 7-й отряд, второе досталось 15-му отряду, третье заслужил 3-й отряд.
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© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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