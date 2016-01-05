В 2015 году сборы российского кино снизились на 4,5%

Сборы российского кино за 2015 год уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 4,5%, составив 7 млрд 594 млн рублей.

Как сообщает портал kinobuziness.com, посещаемость российского кино снизилась по сравнению с 2014 годом на 4,65%. Средняя цена билета на отечественный фильм за год практически не изменилась - 232 рубля.

В прошлом году на экраны кинотеатров РФ вышло 472 фильма, киноальманаха и программы альтернативного контента. Зрители купили чуть более 191 млн билетов, что на 0,26% меньше, чем в 2014-м.

Отметки в 1 млрд рублей в минувшем году достигли 11 картин, год назад таких фильмов было только девять.

В первой десятке лидеров кинопроката 2015 года нет ни одного российского фильма. Самым кассовым российским релизом года стал мультфильм «Три богатыря: Ход конем», собравший 963 млн рублей.