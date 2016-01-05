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В 2015 году сборы российского кино снизились на 4,5%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2015 году сборы российского кино снизились на 4,5%

5 января 2016, 11:10Свободное времяMaurice
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