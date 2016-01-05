В Нижнем Тагиле подвели итоги епархиального конкурса «Рождественское чудо-2016»

Конкурсное жюри под руководством главы Отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии иерея Андрея Брагина проделало грандиозную работу, определяя победителей. В итоге 1 место в номинации «Рождественское творчество» (по возрастным группам) заняли работы: «Рождество Христово» (детский сад № 3 «Светлячок», г. Кировград, руководитель Елена Худякова); «Рождественский ангел» (Майя Стоногина 9 лет, арт-студия «Красная ворона», г. Нижний Тагил, рук. Антонина Кравченко); «Встреча Рождества Христова» (Ольга Солонкова 13 лет, Александра Дмитрова 14 лет, СОШ № 44, г. Нижний Тагил, рук. Елена Карапетян, Оксана Кузьминых).

В номинации «Рождественский рисунок» 1 место получили работы: пятилетней Маши Кравчинской (арт-студия «Красная ворона», г. Нижний Тагил, рук. Светлана Василенко); Екатерины Клюкановой (9 лет, Николо-Павловская детская школа искусств, с. Николо-Павловское, рук. Лариса Шаповалова); Анны Львовой (14 лет, Баранчинская школа искусств», п. Баранчинский, рук. Светлана Власова).

В номинации «Рождественская история» 1 место получил Семен Павлов (12 лет, воскресная школа Свято-Троицкого кафедрального собора, г. Нижний Тагил, рук. Валерия Шульгина).

Призерами в номинации «Коллективная работа» стали учащиеся воскресной школы прихода св. блгв. кн. Димитрия Донского, ЗАТО Свободный с работой «Рождественское чудо» (рук. Наталья Тимохина, Татьяна Гладких), а также - Кировградской «СКОШИ», МАУ ДО «ЦДТ» с работой «Ангел» (рук. Надежда Иванова, Мария Худякова).