5 января будет видно самое большое в году Солнце
Сегодня, 14:11Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 5 января, в 14.48 по местному времени можно будет наблюдать самое большое Солнце в году, сообщает «Областная газета».
В этот день Солнце проходит ближайшую точку к земной орбите — перигелий. Поэтому диск Солнца будет визуально будет больше на 3%, чем в начале июля при максимальном расстоянии от Земли.
5 января в 14:48 по местному времени Земля окажется в перигелии, ближе всего к Солнцу, на расстоянии 147 млн км,рассказали в обсерватории УрФУ.
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Схема движения Земли вокруг солнца
Фото: Московский планетарий
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