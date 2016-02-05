Прием заявок на путевки в детские лагеря Нижнего Тагила в весенние каникулы начнется 9 февраля

С 9 февраля запустится регистрация заявок на получение путевки в оздоровительные лагеря для детей на период весенних каникул. Прием заявок начнется в 8:00. На выбор будут доступны два загородных лагеря. Это «Уральский огонек» и «Антоновский». Стоимость путевки будет невысокой. Для работников бюджетный компаний путевка обойдется в 650 рублей, не бюджетных – 1300.

Заявки можно подать следующими способами.

Первый способ – подать заявление через многофункциональный центр. Делается в МФЦ всех районов Нижнего Тагила. Помимо заявления нужно принести пакет документов для получения путевки.

Второй способ – регистрация заявки на портале госуслуг или сайт управления образования. Также как и в первом случае, требуются необходимые документы. Их нужно доставить в течение трех дней после регистрации заявки в Центр организации отдыха и оздоровления детей.

Окончится прием заявок 20 февраля в 20:00. Рекомендуем поспешить.