Тагильским школьникам продлили каникулы до 10 февраля, грипп все ещё свирепствует

Такое решение приняли на сегодняшнем совещании в Администрации города по рекомендации Роспотребнадзора.

Сообщается, что с начала года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 13 748 заболевших ОРВИ. 158 тагильчан заболели так называемым свиным гриппом.

Так как пороговый уровень заболеваний ОРВИ и гриппом все еще превышает на 30 процентов показатель аналогичного периода прошлого года, принято решение продолжить комплекс противоэпидемических мер и продлить карантин в школах до среды сказал заместитель Главы Администрации по социальной политике Валерий Суров.

Кроме того, было решено, что внеочередные каникулы устроены не в ущерб весенним каникулам. Весенние каникулы сокращать не будут. Это означает, что когда откроют школы, учащимся придётся поднапрячься, наверстывая упущенное за дни простоя.

Кстати, школьники Нижнего Тагила проводят время интересно и с пользой. Так, в одном из дворов города была замечена большая снежная скульптура в виде танка, которую соорудили местные мальчишки.