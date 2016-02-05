Тагильским школьникам продлили каникулы до 10 февраля, грипп все ещё свирепствует
Прочитав нашу прошлую новость о продлении в Нижнем Тагиле до пятницы внеочередных каникул, введённых из-за превышения порога заболеваемости гриппом, все школьники скрестили пальцы, чтобы их продлили и дальше. Что загадали их родители, известно только им самим. Сегодня стало известно, что желание тысяч школьников сбылось: каникулы решили продлить до 10 февраля.
Такое решение приняли на сегодняшнем совещании в Администрации города по рекомендации Роспотребнадзора.
Сообщается, что с начала года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 13 748 заболевших ОРВИ. 158 тагильчан заболели так называемым свиным гриппом.
Так как пороговый уровень заболеваний ОРВИ и гриппом все еще превышает на 30 процентов показатель аналогичного периода прошлого года, принято решение продолжить комплекс противоэпидемических мер и продлить карантин в школах до среды сказал заместитель Главы Администрации по социальной политике Валерий Суров.
Кроме того, было решено, что внеочередные каникулы устроены не в ущерб весенним каникулам. Весенние каникулы сокращать не будут. Это означает, что когда откроют школы, учащимся придётся поднапрячься, наверстывая упущенное за дни простоя.
Кстати, школьники Нижнего Тагила проводят время интересно и с пользой. Так, в одном из дворов города была замечена большая снежная скульптура в виде танка, которую соорудили местные мальчишки.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru