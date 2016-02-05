В это воскресенье состоится городской поход «Тагильский светлячок»
5 февраля 2016, 11:30Свободное время
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Начало в 17:30.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прогулка стартует от здания Центральной библиотеки Нижнего Тагила. Там же начнется регистрация всех участников прогулки.
Вместе с экскурсоводами гости похода будут прогуливаться по улице Пархоменко. Чуть позже участников ждет подъем на гору Шахан. В конце маршрута участников мероприятия будут ждать различные угощения с горячим чаем, музыка, развлекательная программа и конкурсы.
Также в программе будет проводиться церемония украшения памятника Петру и Февронии, посвященная наступающему Дню всех влюбленных.
Финалом прогулки станет праздничный фейерверк и шоу с огнем.
Афиша мероприятия
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