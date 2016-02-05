В это воскресенье состоится городской поход «Тагильский светлячок»

Прогулка стартует от здания Центральной библиотеки Нижнего Тагила. Там же начнется регистрация всех участников прогулки.

Вместе с экскурсоводами гости похода будут прогуливаться по улице Пархоменко. Чуть позже участников ждет подъем на гору Шахан. В конце маршрута участников мероприятия будут ждать различные угощения с горячим чаем, музыка, развлекательная программа и конкурсы.