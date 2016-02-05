В Нижнем Тагиле жители дома по ул. Черных построили огромный танк из снега (ФОТО)

За работой были замечены два молодых человека: Сергей и Алексей. Во дворе своего дома они соорудили довольно узнаваемую модель танка КВ-2, выполненную из снега. Конечно, найдутся те, кто укажет на неточности, но нельзя не признать, что такая работа заслуживает похвалы. Наверняка местная детвора от танка просто в восторге.

Разумно предположить, что к этому поступку имеет отношение не только наличие в городе УВЗ, но и одна многопользовательская компьютерная игра про танки, популярная среди мужской части населения нашей страны.

Сергей и Алексей - юные скульпторы

Будем надеяться, что снежные скульпторы не остановятся на достигнутом и представят в Нижнем Тагиле свои новые работы, быть может, даже модели современных танков. Или другие - более мирные - образы.