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В Нижнем Тагиле жители дома по ул. Черных построили огромный танк из снега (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле жители дома по ул. Черных построили огромный танк из снега (ФОТО)

5 февраля 2016, 12:45Свободное времяДенис Таратонов
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