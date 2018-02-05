Черепаха Гера в Нижнем Тагиле предсказала раннюю и солнечную весну (ВИДЕО)

Ежегодный праздник, посвященный дню сурка, состоялся в музее-заповеднике Нижнего Тагила 2 февраля. По традиции, в этот день обитатель музея черепаха Гера предсказала погоду на предстоящую весну. Как пояснили организаторы мероприятия, черепахи чувствительны к переменам погоды и часто угадывают с прогнозом.

Гера уже третий год подряд предсказывает погоду в Нижнем Тагиле. По словам сотрудников музея, ранее ее прогнозы сбывались. Участниками праздника также стали первоклассники из школы № 32.

Перед черепахой поставили 2 миски с едой – с изображением солнца и тучи, а первоклассники наблюдали, к какой из них поползет предсказатель. Гера, не сомневаясь, направился к миске с изображением солнца. Это значит, что весна будет ранней и солнечной, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

Напомним, ранее ежегодный метеорологический праздник прошел и в Екатеринбурге: обитатель зоопарка ёж Пых также предсказал раннюю и теплую весну.