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Черепаха Гера в Нижнем Тагиле предсказала раннюю и солнечную весну (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Черепаха Гера в Нижнем Тагиле предсказала раннюю и солнечную весну (ВИДЕО)

5 февраля, 20:00Свободное время
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