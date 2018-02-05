Мобильный путеводитель разработан для тагильской «Малахитовой линии» (ФОТО)

Для главного пешеходного туристического маршрута Нижнего Тагила было создано мобильное приложение. Это путеводитель, с помощью которого тагильчане и гости города смогут познакомиться с «Малахитовой линией» и узнать о главных достопримечательностях города.

Приложение объединяет самые значимые для истории Нижнего Тагила культурные, исторические и архитектурные памятники. В путеводителе собраны фотографии объектов, а также их описание и аудиогид, которые доступны без доступа к интернету.

Однако, чтобы просмотреть карту и проследить за самой «Малахитовой линией», туристу необходимо подключиться к интернету. Приложение уже доступно обладателям смартфонов на базе Android.

В описании к путеводителю говорится, что на «Малахитовой линии» предусмотрено 30 остановок, на осмотр которых уйдет 2,5 часа, и каждая достопримечательность характеризует историю города. Кроме того, в приложение встроен квест «Тайна Малахитовой линии», что, по мнению разработчиков, позволит сделать экскурсию еще увлекательнее.