Вечерняя прогулка с фонариками прошла в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Участники прогулки прошли от Историко-Краеведческого музея по улице Карла Маркса до сквера Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

«Светлячков» начали регистрировать возле Историко-Краеведческого музея. Каждый участник получал фирменный вымпел, a детям выдавали фонарики. После этого участники прогулки были поделены на группы и проследовали по утвержденному организаторами маршруту в сопровождении инструкторов. На мероприятии активно работали волонтеры, регистрирующие участников и сопровождающие их до контрольных точек маршрута.

После прогулки участники собрались в сквере НТГМК, где их ожидали развлекательная программа и бесплатное чаепитие. Для взрослых и детей провели викторину на знание истории Нижнего Тагила, a также показали зажигательный флэш-моб и великолепное файер-шоу, пишет МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».

Фото предоставлены МБУ «Центр развития туризма Нижний Тагил»

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