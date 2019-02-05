Тагильчане дали оценку своей финансовой грамотности

В исследовании приняли участие более тысячи жители крупнейших городов Свердловской области. Помимо Нижнего Тагила в опросе приняли участие жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Первоуральска.

Екатеринбург, РФ – ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг провёл социологический опрос жителей Свердловской области в рамках Президентской программы «Повышения финансовой грамотности населения». Результаты исследования станут основой для разработки масштабной просветительской программы в финансовом секторе, реализуемой в Свердловской области.

– Финансовая грамотность населения является фундаментом, на базе которого развивается современное общество. Опережающее развитие интернет и банковских технологий в России приводит тому, что на фоне кратного роста различных предложений на рынке финансово-кредитных услуг растет и мошенничество в финансовой сфере, во многом из-за низкой финансовой культуры населения. Задача нашего Регионального центра финансовой грамотности - научить население формировать безопасные модели финансового поведения с учетом региональных особенностей. Проведенное вместе с МТС исследование позволило нам оперативно получить большой пласт качественной социологической информации по основным городах Свердловской области, и мы продолжим такую работу в других городах и посёлках региона, - рассказала директор регионального центра финансовой грамотности Елена Овсянникова.

На вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком» утвердительно ответили меньше половины уральских респондентов. Причём женщины чаще называли себя грамотными в финансовых вопросах, чем мужчины. Наиболее высокую оценку своим познаниям дали жители Каменска-Уральского (47% положительных ответов). Критичнее других к себе подошли тагильчане: «Да» сказали только 38%.

Наиболее осведомленными об опасностях и угрозах в финансовой сфере оказались жители Екатеринбурга — 74%. А вот в Первоуральске опасность финансовых пирамид и мошенничества в этой сфере понимают только 46% опрошенных.

Порядка 60% респондентов прибегали к услугам кредитных организаций, что подтверждает данные государственной статистики. Любопытна закономерность – количество женщин, ответивших «Да» на вопрос о получении кредитов, более чем в два раза превзошло количество мужчин, использующих заёмные средства. Данный феномен зафиксирован во всех городах УрФО, кроме Первоуральска, где женщины и мужчины дали почти одинаковые ответы.

Екатеринбург ожидаемо показал высокий уровень финансовой грамотности населения, и только 45% опрошенных екатеринбуржцев выразили готовность бесплатно повысить уровень своей финансовой грамотности в рамках госпрограммы, тогда как в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске эту возможность готовы использовать свыше 60%.

Об исследовании:

– Для сравнения: очное анкетирование 1200 человек и обработка полученных результатов у средней исследовательской компании заняло бы несколько недель и потребовало бы привлечение десятка интервьюеров, цифровые современные технологии позволили нам провести исследование и обработать результаты в кротчайшие сроки, - говорит директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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