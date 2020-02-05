Владельцы тагильского зоопарка превратили его в ребцентр и спаслись от закрытия

В связи с вступлением в силу нового закона с начала 2020 года, у зоопарка в Николо-Павловском появились сложности с земельным участком. Руководство опасалось худшего — что придется распродать животных и закрыться насовсем. Оксана Полякова заранее оформила документы на реабилитационный центр, в этом формате зоопарк и продолжил работу. Зоозащитница рассказывает, что сейчас снизилось число посетителей и центру не хватает денег на кормление животных и оплату труда сотрудников:

Пока мы работаем на том же месте, у нас официальная организация — Центр реабилитации животных и птиц «Зеленый полюс». Существование центра зависит только от посетителей, никаким другим способом мы не можем заработать. Только от людей зависит, как животные питаются и содержатся.

В декабре, когда тагильчане узнали о закрытии зоопарка, многие стали предлагать ему поддержку: люди помогали на территории, привозили продукты для животных и даже переводили деньги.

Некоторое время нам помогали волонтеры. Также мы объявляли сбор денег, всего благотворители нам перевели около 17 000 рублей, иногда люди понемногу привозят продукты,рассказывает Оксана Полякова.

Часть животных зоопарк все-таки отдал, но появилось и пополнение. Родился самец у белоухих игрунок и поселился сине-желтый ара — молодой попугай Аруша:

Аруша очень ручной, ему 5 лет, раньше жил в семье, но ары очень шумные птицы. Его восстанавливали ветеринары из Екатеринбурга, есть проблемы со здоровьем, сейчас еще ему требуется дорогостоящее лекарство (около 4000 рублей), а пить его надо еще год. Отдали мы тех, кого еще можно пристроить в частные руки: двух черепах, шиншилу, кроликов знакомым отдали. В Каменск-Уральский на базу отдыха мы отдали маленьких сов — неясытей и ушастых сов. Эти совы в природе выжить уже не смогут. Планируем отдать куриц.

Закрываться руководство больше не планирует, в феврале должен решиться вопрос с новым участком земли на территории Горноуральского городского округа:

Тогда в декабре у меня была какая-то агония, руки опустились. Сейчас я от идеи закрытия отказалась, распродавать животных мы не будем. Мы из последних сил все равно будем ухаживать за ними. Я не опускаю руки с новым строительством, окончательное решение по этому вопросу будет 26 февраля, мы ждем окончательно аукцион, торги,делится директор реабилитационного центра.