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15 школьных команд соревновались в стрельбе на «Зарнице» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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15 школьных команд соревновались в стрельбе на «Зарнице» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

5 марта, 18:30Свободное время
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