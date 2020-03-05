Социологи рассказали о досуге российских женщин

67% опрошенных россиянок тратят свободное время на домашние хлопоты, 39% респонденток в свободные часы любят смотреть телевизор или слушать радио, 32% заявили, что проводят досуг за чтением книг, 31% в числе любимых занятий в свободное время назвали встречи с друзьями, а 28% предпочитают хобби.

Мнения мужчин касательно женского досуга немного отличаются от статистики, составленной на основании ответов прекрасной половины. 72% мужчин, находящихся в гражданском или официальном браке, полагают, что в свободное время их половины занимаются домашним хозяйством, 26% мужчин ответили, что их супруги в свободное время смотрят телевизор. 19% респондентов ответили, что их женщины в свободные часы читают книги, а 18% ответили «просто отдыхают». 17% опрошенных сказали, что их половины проводят свободные часы в интернете.