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12 ракет запустят в небо Екатеринбурга 12 апреля в День космонавтики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 ракет запустят в небо Екатеринбурга 12 апреля в День космонавтики

5 апреля, 06:05Свободное время
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