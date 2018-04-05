12 ракет запустят в небо Екатеринбурга 12 апреля в День космонавтики

12 апреля в Историческом сквере Екатеринбурга состоится акция «12 апреля – 12 часов – 12 залпов ракет». Мероприятие начнётся в 11:30 и продлится до 14:00.

По традиции в День космонавтики в небо будут выпущены 12 ракет. Помимо этого в программе акции указаны конкурс рисунков на асфальте, выставки авиамоделей, игровые площадки, пневматический тир, кинологическая площадка со служебными собаками.

Для будущих космонавтов подготовлена отдельная программа, сообщает «Областная газета». Желающие смогут научиться создавать комиксы, оригами и коллажи, проведут опыты и примут участие в игровой программе. Также любой посетитель сможет собрать и разобрать автомат Калашникова, оценить тренажёры для сдачи норм ГТО.