Педагоги Нижнего Тагила померялись силами за шахматной доской (ФОТО)

3 апреля в «Шахматно-шашечном центре» собрались учителя Нижнего Тагила, чтобы определить сильнейшего шахматиста. 12 мужчин и 10 женщин приняли участие в шахматных баталиях. По результатам отборочных туров в финал вышли трое мужчин-педагогов.

Как сообщает МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», лучший результат в 4,5 из 5 возможных очков показал учитель физики из МБОУ Лицей Александр Васильев. Второе место завоевал учитель истории и обществознания из МАОУ Гимназия №18 Данил Кукутин, набрав 4 очка из 5. «Бронза» турнира досталась преподавателю ОБЖ из МБОУ СОШ № 138 Александру Ускову.