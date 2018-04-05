Педагоги Нижнего Тагила померялись силами за шахматной доской (ФОТО)
5 апреля, 23:35Свободное время
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На III турнире «Педагогическая ладья» собрались 22 педагога из 15 образовательных учреждений Нижнего Тагила. 9 учителей впервые приняли участие в соревнованиях.
Сюжеты: Нижний Тагил
3 апреля в «Шахматно-шашечном центре» собрались учителя Нижнего Тагила, чтобы определить сильнейшего шахматиста. 12 мужчин и 10 женщин приняли участие в шахматных баталиях. По результатам отборочных туров в финал вышли трое мужчин-педагогов.
Как сообщает МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр», лучший результат в 4,5 из 5 возможных очков показал учитель физики из МБОУ Лицей Александр Васильев. Второе место завоевал учитель истории и обществознания из МАОУ Гимназия №18 Данил Кукутин, набрав 4 очка из 5. «Бронза» турнира досталась преподавателю ОБЖ из МБОУ СОШ № 138 Александру Ускову.
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Фото: МБУ ДО «Шахматно-шашечный центр»
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