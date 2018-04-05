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Тагильчане приглашаются на Пасхальную Литургию в Свято-Троицкий кафедральный собор
Сюжеты:
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Тагильчане приглашаются на Пасхальную Литургию в Свято-Троицкий кафедральный собор

5 апреля, 08:00Свободное время
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