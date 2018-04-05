Тагильчане приглашаются на Пасхальную Литургию в Свято-Троицкий кафедральный собор
5 апреля, 08:00Свободное время
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В ночь на 8 апреля в Нижнем Тагиле состоится праздничное богослужение, на которое приглашаются все желающие. Пасхальная Божественная Литургия пройдёт в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Проводить богослужение будет Преосвященный Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Невьянский, сообщили в пресс-службе епархии.
В 23:30 назначена «Полунощница». В полночь вокруг собора стартует Крестный ход, Божественная Литургия Иоанна Златоуста.
В субботу, которую называют Великой, после Литургии во всех храмах города будет проходить освящение куличей и пасх.
8 апреля в 16:00 в храме пройдет Пасхальная вечерня в честь Александра Невского. Мероприятие будет возглавлять Преосвященный Иннокентий. После богослужения пройдет Крестный ход, в котором примут участие представители духовенства Нижнего Тагила и пригорода, а также воспитанники воскресных школ.
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