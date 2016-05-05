«МегаФон» экипирует туристов бесплатным интернетом

По данным МегаФона, абоненты-путешественники активно пользуются планшетом во время поездок по стране. С новой акцией на опции «Интернет планшет S» можно свободно делиться фотографиями из отпуска, смотреть видео в поездках и не думать о перерасходе трафика.

Планшет – отличный попутчик в долгой дороге, он может заменить телевизор, плеер, игровую приставку и навигатор. Поэтому в туристический сезон набирает популярность именно этот гаджет. Дополнительные гигабайты по нашей акции продлят удовольствие от отдыха – с ними можно загружать еще больше фотографий, общаться в социальных сетях, совершать видеозвонки отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Приятным бонусом для всех подключившихся к «Интернет Планшет S» будет пакет MegaFon.TV: 1 бесплатный фильм в месяц (на выбор), бесплатный пакет ТВ-каналов «МегаФон» и нетарифицируемый трафик при просмотре MegaFon.TV. Это особенно актуально, учитывая, что любители планшетов в основном используют свои устройства для просмотра видео (37% трафика).