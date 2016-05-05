С 6 по 9 мая в Нижнем Тагиле пройдет серия праздничных мероприятий и митингов (ФОТО)

Завтра, 6 мая, в Нижнем Тагиле состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы. Она пройдет на Вагонке, на мемориальном комплексе «Площадь Славы», с 12 до 15 часов.

Кроме того, у памятника воинам-железнодорожникам на улице Садовая, неподалеку от здания вокзала, в 14 часов начнется митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ.

Аналогичные митинги состоятся в 15 часов у памятника воинам-коксохимикам на Восточном шоссе и памятника горнякам ВЖР на улице Фрунзе.

В 16 часов начнутся митинги у памятника сотрудникам НТИИМ на улице Гагарина и на площади у мемориального комплекса музея боевой славы металлургов.

Фотографии с парада Победы 2015

7 мая серия митингов, посвященных 71-й годовщине Победы в ВОВ, продолжится у памятника тагильским горнякам на улице Ульяновская. Начало митинга в 12:15.

За два часа до митинга, в 10:30 по улицам Дзержинского района пройдет чемпионат города по велосипедному спорту на шоссе. Он возобновится 8 мая и завершится 9-го.

8-го мая на мемориале кладбища «Рогожино» завершатся митинги, посвященные 71-й годовщине Победы в ВОВ. Митинг пройдет с 10 до 11 часов дня.

Главные мероприятия, как и всегда, пройдут в Нижнем Тагиле 9 мая на проспекте Ленина. В этот день в 10 часов начнется парад с участием военной техники, личного состава войсковых частей и полиции Нижнего Тагила. В 10:40 парад сменит демонстрация трудовых коллективов города. В этом году колонна байкеров завершит парад Победы в Нижнем Тагиле, а в шествии «Бессмертного полка» примут участие 3500 тагильчан.

В 13 часов тагильчан будут ждать в парке имени Бондина. Там до 17 часов будут проводиться праздничные гуляния. После 17:00 гуляния сменит концертная программа у фонтана в Театральном сквере.

Свои праздничные мероприятия пройдут 9 мая в Дзержинском районе. В культурно-массовой зоне на проспекте Дзержинского с 14:00 будет проводиться праздничная программа. В 15:30 начнется районная манифестация. Построение колонны участников манифестации будет проходить с 14:30 на площади И.В. Окунева.

В 16:00 на площади Славы состоится торжественный митинг, а в 22:30 праздничные мероприятия в Дзержинском районе завершит салют.