В детских лагерях Нижнего Тагила началась областная профилактическая операция «Детский отдых» (ФОТО)
5 мая 2016, 17:35Свободное времяПавел Щербина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ежегодные проверки государственного пожарного надзора начались в лагерях 1 мая. Этим летом в Свердловской области для детей откроют свои ворота 1200 детских оздоровительных лагерей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Каждый из этих лагерей будет проверен органами пожарного надзора. С персоналом детских лагерей будут проведены дополнительные инструктажи. Действия персонала при пожаре будут отработаны на специальных практических занятиях, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Закончить проверки детских лагерей в Министерстве планируют до 25 мая.
ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области
© Эрик Х., TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей