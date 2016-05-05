В детских лагерях Нижнего Тагила началась областная профилактическая операция «Детский отдых» (ФОТО)

Каждый из этих лагерей будет проверен органами пожарного надзора. С персоналом детских лагерей будут проведены дополнительные инструктажи. Действия персонала при пожаре будут отработаны на специальных практических занятиях, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.