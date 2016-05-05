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В детских лагерях Нижнего Тагила началась областная профилактическая операция «Детский отдых» (ФОТО)
Сюжеты:
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В детских лагерях Нижнего Тагила началась областная профилактическая операция «Детский отдых» (ФОТО)

5 мая 2016, 17:35Свободное времяПавел Щербина
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