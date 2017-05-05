Библиотеки Нижнего Тагила присоединились к акции «Читаем детям о войне» (ФОТО)
Сотрудники библиотек прочитали юным тагильчанам литературные произведения о войне. В рамках Международной акции «Читаем детям о войне» библиотекари провели 44 беседы, в которых приняли участие более 500 детей города.
4 мая библиотеки Нижнего Тагила приняли участие в масштабной акции, посвященной Великой Отечественной войне «Читаем детям о войне».
Мероприятия проходили не только в городских библиотеках, но и в детских садах и школах. Дети слушали произведения о трудностях военных лет, рассуждали вместе со взрослыми, что такое отвага, мужество, храбрость, честь, страх, героизм.
Библиотекари рассказали о том, как рождались знаменитые стихи и песни о войне, знакомились с биографией авторов произведений, писавших о войне.
Юные тагильчане послушали воспоминания Галины Виноградовой, которой в 1941 году было всего четыре года, но она многое помнит из своей жизни в это время: голод, детские страхи, трудности, связанные с этим временем.
Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила
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