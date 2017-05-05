Библиотеки Нижнего Тагила присоединились к акции «Читаем детям о войне» (ФОТО)

Мероприятия проходили не только в городских библиотеках, но и в детских садах и школах. Дети слушали произведения о трудностях военных лет, рассуждали вместе со взрослыми, что такое отвага, мужество, храбрость, честь, страх, героизм.

Библиотекари рассказали о том, как рождались знаменитые стихи и песни о войне, знакомились с биографией авторов произведений, писавших о войне.

Юные тагильчане послушали воспоминания Галины Виноградовой, которой в 1941 году было всего четыре года, но она многое помнит из своей жизни в это время: голод, детские страхи, трудности, связанные с этим временем.

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила