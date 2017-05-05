Лето в Club Med - время открытий!

Предоставьте нам все заботы, расслабьтесь и приготовьтесь отдыхать!

Экзотические страны - европейская классика с азиатским и карибским колоритом

Punta Cana (Доминиканская Республика) – ЦВЕТУЩИЙ РАЙ

Насладитесь мягким климатом страны вечного лета! Прогуляйтесь по цветущим садам, понежьтесь на уединенном пляже или поучаствуйте в программе CREACTIVE со звездами Cirque du Soleil! Ваши дети смогут почувствовать себя настоящими артистами и научиться парить над миром как птицы, а вы постигните истинный дзен, занимаясь йогой на белоснежном пляже под сенью пальм.

Phuket (Тайланд) – БЕЗМЯТЕЖНЫЙ ОТДЫХ

Почувствуйте себя частью настоящей идиллии! Нетронутая природа, игра в гольф, занятия йогой и захватывающие прогулки на слонах. И никаких толп руссо-туристо : огромная территория отеля (несколько гектар) с прямым выходом к пляжу - настоящее произведение ботанического искусства. Райские пташки, лужайки, где так любят играть дети, и множество укромных уголков, где вы сможете предаться уединению, устав от вечеринок, которые проходят прямо в клубе каждый день.

Kani (Мальдивы) – ВАШ ЛИЧНЫЙ ОСТРОВ

Релаксация на зеленом островке на берегу лазурной лагуны! Уютные номера, экзотические блюда из морепродуктов, дайвинг и полеты на гидроплане. Всё включено - огромная редкость на таких курортах. Забудьте о страшных сказках про 10 долларов за банку колы - здесь включено всё. В том числе все напитки в открытом баре (кроме, пожалуй, люксовых коньяков и бренди).

Sandpiper Bay (США) – СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ

Приготовьтесь к активному отдыху в режиме нон-стоп: гольф, парусный спорт, волейбол, теннис, фитнес! Профессиональные инструкторы из наших академий с радостью помогут ученикам любого возраста! Американская мечта о здоровом образе жизни и довольстве сбылась в этом месте.

Kamarina (Италия) – ВСЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ

Природные красоты Сицилии в сочетание с огромным выбором видов спорта! Виндсерфинг, теннис, цирковая трапеция... продолжать можно до бесконечности! Не храмами едиными прекрасен этот край!

Альпы – не только лыжи! Лето в новом стиле на горных курортах Club Med.

Не упустите шанс отдохнуть на альпийских курортах Club Med! Лето в горах – это:

проживание в комфортных номерах в окружении нетронутой горной природы;

новые летние виды спорта: хайкинг - пешие походы в горы,рафтинг, прогулки на горных велосипедах, скалолазание и многое другое;

высшие стандарты отдыха на премиальных европейских курортах.

Valmorel (Франция) – ВЕРШИНА КОМФОРТА

Добро пожаловать в уютные шале, расположенные у подножия французских Альп! Поваляйтесь в мягкой траве, наслаждаясь восхитительным видом на Монблан или возьмите горный велосипед и отправьтесь в одну из красивейших долин Савойи. Вы не забудете свой летний отдых в горах!

Chamonix Mont Blanc (Франция) – АЛЬПИЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ

Атмосфера ретрошика в гранд-отеле на альпийских склонах! Наши G.O. присмотрят за детьми, пока вы отдыхаете в SPA CINQ MONDES или поднимаетесь по канатной дороге на величественную вершину Эгюий-дю-Миди.

Pragelato Vialattea (Италия) – BELLISSIMO

Сыграйте партию в гольф на полях мирового уровня, расслабьтесь в SPA PAYOT и попробуйте изумительные блюда от нашего шеф-повара! Наши G.O в Mini Clubs сделают всё, чтобы отдых для ваших детей прошел так же весело, как и для их родителей.

Хотите чего-то новенького? Отправьтесь в гольф-круиз!

Гольф-круиз из Ниццы в Лиссабон: 5 известнейших гольф-полей Европы!

Вы хотели бы отправиться в гольф-круиз на 5-мачтовом паруснике Club Med? Представьте себе 6 палуб площадью 2000 м2, рестораны с огромным выбором гастрономических шедевров, элегантные каюты, эксклюзивные процедуры в SPA Carita и, разумеется, возможность сыграть в гольф на пяти лучших полях Европы: от Ниццы до Лиссабона!