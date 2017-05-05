«Музейная ЭКО-ночь» пройдет в Нижнем Тагиле на 13 площадках музея-заповедника «Горнозаводской Урал»
5 мая 2017, 11:10Свободное время
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Международная акция «Ночь музеев» в 2017 году посвящается теме экологии и 100-летию Октябрьской революции. В Нижнем Тагиле она пройдет в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
20 мая в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» вновь пройдет «Ночь музеев».
На 13 площадках музея с 14 до 24 часов будут организованы мастер-классы, увлекательные квесты и лекции, а также пешеходные экскурсии, аттракционы и концерты.
Все музеи в этот день будут работать и принимать посетителей с 14:00 до 20:00.
Стоимость билетов:
- дошкольникам – бесплатно;
- полный разовый билет – 100 рублей;
- полный комплексный билет – 350 рублей;
- льготный комплексный билет - для пенсионеров, студентов, учащихся – 180 рублей;
- льготный разовый билет - для пенсионеров, студентов, учащихся – 80 рублей.
Афиша и программа «Музейной ЭКО-ночи»
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