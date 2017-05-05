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«Музейная ЭКО-ночь» пройдет в Нижнем Тагиле на 13 площадках музея-заповедника «Горнозаводской Урал»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Музейная ЭКО-ночь» пройдет в Нижнем Тагиле на 13 площадках музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

5 мая 2017, 11:10Свободное время
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