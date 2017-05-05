Песенный марафон по маршруту трамвая №3 начнётся сразу после Парада Победы в Нижнем Тагиле
5 мая 2017, 14:30Свободное времяЕкатерина Малых
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9 мая сразу после Парада Победы в Нижнем Тагиле начнётся Песенный марафон по маршруту трамвая №3. В кузове празднично украшенной грузовой машины проедут с выступлениями артисты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Они выедут с места окончания Парада Победы и сделают первую остановку у памятника напротив школы №75/42 по улице Победы. Концертная программа на этом месте продлится 20-30 минут. В репертуаре будут песни военных лет и многое другое.
Вторая остановка запланирована неподалёку от Рудоуправления сообщили редакции TagilCity.ru в Управлении культуры Нижнего Тагила.
У Стеллы и Вечного огня тагильчане смогут увидеть ещё одно выступление.
Весь в день в трамваях будут звучать песни военных лет добавили в Управлении культуры.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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