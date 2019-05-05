Тагильчане заняли второе место на международном фестивале бега в Сочи
Со 2 по 5 мая в Сочи проходил фестиваль бега ROSA RUN-2019. Команда из Нижнего Тагила приняла участие в карнавальном забеге, а в конкурсе костюмов заняла второе место.
Международный фестиваль проходил на базе горного курорта «Роза Хутор». Программа четырёхдневного мероприятия включала «вертикальный километр», командный квест, карнавал и путешествие по горнолыжным трассам. Нижний Тагил на фестивале представляла команда «Тагиииииил!!!». 4 мая проходил карнавальный забег и конкурс костюмов. Тематикой организаторы выбрали диско. Среди сотен участников тагильчане заняли второе место.
Сегодня на карнавале был конкурс костюмов. Наша тагильская команда, КОНЕЧНО ЖЕЕЕ, подготовилась! Тема карнавала - Диско! Поэтому мы сегодня - DISCO Тагииил!! Дааа!!! Для первого опыта участия мы согласны и на второе. Участников сотни. Мы счастливы! И вдохновлены! От восторга танцевали на площади у Ратуши в 11 часов утра. Что ты с нами делаешь, Бег!!!поделилась радостной новостью представительница команды Екатерина Коротич.