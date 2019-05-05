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Тагильчане заняли второе место на международном фестивале бега в Сочи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане заняли второе место на международном фестивале бега в Сочи

Сегодня, 15:55Свободное времяФото: Екатерина Коротич/ vk.com/korotich
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