Тагильчане заняли второе место на международном фестивале бега в Сочи

Сегодня на карнавале был конкурс костюмов. Наша тагильская команда, КОНЕЧНО ЖЕЕЕ, подготовилась! Тема карнавала - Диско! Поэтому мы сегодня - DISCO Тагииил!! Дааа!!! Для первого опыта участия мы согласны и на второе. Участников сотни. Мы счастливы! И вдохновлены! От восторга танцевали на площади у Ратуши в 11 часов утра. Что ты с нами делаешь, Бег!!!поделилась радостной новостью представительница команды Екатерина Коротич.