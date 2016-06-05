Хоккеист из Нижнего Тагила Александр Радулов сыграл пышную свадьбу в Подмосковье (ФОТО)

Но праздничная церемония состоялась накануне в Подмосковье. По информации из социальных сетей, на ней присутствовало около 200 гостей.

Свадьбу двукратного чемпиона мира по хоккею с четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике общественность окрестила «Свадьбой богов». Причина тому - античный стиль декораций, в которых проводилась брачная церемония, а также одеяние невесты, соответствующее современным представлениям об одеждах античных богинь.