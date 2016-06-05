Хоккеист из Нижнего Тагила Александр Радулов сыграл пышную свадьбу в Подмосковье (ФОТО)
5 июня 2016, 11:00Свободное времяПавел Щербина
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С четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастикой Дарьей Дмитриевой Александр Радулов состоит в официальном браке с лета прошлого года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Но праздничная церемония состоялась накануне в Подмосковье. По информации из социальных сетей, на ней присутствовало около 200 гостей.
Свадьбу двукратного чемпиона мира по хоккею с четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике общественность окрестила «Свадьбой богов». Причина тому - античный стиль декораций, в которых проводилась брачная церемония, а также одеяние невесты, соответствующее современным представлениям об одеждах античных богинь.
Фото: Instagram Григория Панина
© Эрик Х., TagilCity.ru
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